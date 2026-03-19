Geçtiğimiz dönemde Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilik ve kısa sürede gerçekleşen boşanmayla konuşulan Erbil, bu kez Nil Gülsüm’ün programına konuk oldu. Programda samimi açıklamalarda bulunan Erbil, çocukluk döneminde ailesinden yeterince sevgi görmediğini dile getirerek duygusal anlar yaşadı.

“PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR”

Sözlerinin devamında aile geçmişine de değinen ünlü şovmen, dedesinin “şıh torunu” olduğunu ve peygamber soyundan geldiğini iddia etti. Bu durumun kendi soyuna da yansıdığını belirten Erbil, ailesinde bu kökeni gösteren bir secerenin bulunduğunu söyledi.

Sunucu Nil Gülsüm’ün, bu açıklamalar üzerine “O halde siz de peygamber soyundan geliyorsunuz” şeklindeki yorumuna Erbil, bu görüşü onaylayan ifadelerle karşılık verdi.

Erbil’in bu sözleri kısa sürede X’te yayılarak gündem olurken, kullanıcılar arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kişiler bu açıklamayı desteklerken, bazıları ise eleştirerek dini konuların bu şekilde gündeme getirilmemesi gerektiğini savundu.