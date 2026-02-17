İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik oranı yüzde 83 seviyesine ulaştı.

Özellikle Yenibosna mevkisinde D-100 Karayolu üzerinde araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

İşten ve okuldan çıkan vatandaşlar, yoğun trafik nedeniyle evlerine ulaşmakta zaman zaman zorluk yaşadı. Kent genelinde ana arterler ve bağlantı yollarında yoğunluğun akşam saatlerinde bir süre daha devam etmesi bekleniyor.