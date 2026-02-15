Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisinde yapılacak başkan seçimi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Belediye Meclisi’nde 16 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde CHP’li meclis üyeleri Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Hüseyin Gürel yaptığı açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan iddiaların toplumda ciddi rahatsızlık yarattığını belirterek, partisinin kamu vicdanını rahatlatacak net bir siyasi tutum ortaya koymadığını düşündüğü için ve vicdani sorumluluğu gereği CHP üyeliğinden ayrıldığını ifade etti.

Fırat İmat da benzer şekilde yaptığı açıklamada, toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmanın doğru olmadığını düşündüğünü, siyasi sorumluluğun yalnızca hukuki sürecin sonucunu beklemekle sınırlı olmadığını belirterek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifaların ardından Görele Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımı CHP 5, AK Parti 4 ve bağımsız üyeler 2 şeklinde oluştu. Bu tablo, yapılacak başkanlık seçimi öncesinde meclisteki dengelerin yeniden şekillenmesine yol açtı.