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Vatandaşların tepkilerine rağmen terör örgütü PKK'lılara özgürlük veren "Çerçeve yasa" gündemdeki yerini konuyor. Cumhuriyet'in haberine göre; TBMM, yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan Çerçeve Yasa'yı 5 Ağustos'ta Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından 10 Ağustos'ta kabul etti. Meclis daha sonra 1 Ekim'e kadar tatile girerken, demokratikleşmeye ilişkin uzun süredir bekleyen birçok yasa teklifi ise yeni yasama yılına kaldı.

Muhalefetin "eksik düzenleme" eleştirileri sürerken, tüm partilerin ortak raporunda yer alan demokratikleşme başlıklarına ilişkin tekliflerin bazılarının yıllardır komisyonlarda beklediği dikkat çekti.

AYM KARARLARI İÇİN DÜZENLEMELER BEKLEMEDE

Ortak raporda yer alan "AİHM ve AYM kararlarına eksiksiz uyum" hedefi doğrultusunda hazırlanan bazı teklifler Adalet Komisyonu'nda görüşülmeyi bekliyor.

14 Kasım 2025'te sunulan tekliflerden birinde, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarını uygulamayan hakimler hakkında meslekten çıkarma cezası öngörülüyor. Aynı tarihte verilen başka bir teklifte ise hak ihlali kararlarının yerine getirilmemesi halinde devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesi ve ödemenin sorumlu hakime rücu edilmesi öneriliyor.

TOPLANTI VE GÖSTERİ HAKKINA İLİŞKİN TEKLİFLER YILLARDIR KOMİSYONDA

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda hak ve özgürlükleri genişletmeyi amaçlayan teklifler de uzun süredir gündeme alınmadı.

Mayıs 2025'ten beri İçişleri Komisyonu'nda bekleyen bir teklifte gösteri yürüyüşlerine yönelik sınırlamaların kaldırılması istenirken, benzer içerikli diğer tekliflerden biri 2 yıldır, bir diğeri ise 7 yıldır aynı komisyonda bekliyor.

GAZETECİLER VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DÜZENLEMELERİ RAFTA KALDI

Basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin birçok düzenleme de henüz yasalaşmadı.

8 yıldır Adalet Komisyonu'nda bekleyen bir teklif gazetecilerin meslekleri nedeniyle tutuklanmamasını ve tutuksuz yargılanmasını öngörüyor. Nisan ayında sunulan başka bir teklif "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun kaldırılmasını isterken, 4 yıldır bekleyen bir diğer teklifte ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun kaldırılması öneriliyor.

KAYYIM VE SİYASİ ETİK DÜZENLEMELERİ DE BEKLİYOR

Kayyım uygulamalarına son verilmesi ve görevden alınan belediye başkanlarının yerine seçimin belediye meclisince yapılmasını öngören, 10 muhalefet partisinin ortak imzasını taşıyan teklif de 2 yıldır İçişleri Komisyonu'nda bulunuyor.

Ayrıca ortak raporda önerilen Siyasi Etik Yasası'na ilişkin farklı dönemlerde sunulan teklifler de henüz Meclis gündemine alınmadı.

Çerçeve Yasa'nın kısa sürede yasalaşmasının ardından, uzun süredir komisyonlarda bekleyen bu demokratikleşme başlıklarının yeni yasama yılında yeniden gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.