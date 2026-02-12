Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yarışma, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın derin anlamını öğrencilere anlatmayı, milli egemenlik şuurunu güçlendirmeyi ve gençlerin duygularını, düşüncelerini yaratıcı yollarla dışa vurabilmelerini hedefliyor.

Tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri, öğrenim gördükleri okul müdürlükleri aracılığıyla yarışmaya katılabilecek.

İlkokul öğrencileri yalnızca resim dalında, ortaokul öğrencileri ise resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde yarışacak.

Her kategoride ilk üç dereceye girenlerle mansiyon kazananlar çeşitli ödüller alacak. Dereceye giren eserler 2-3 Nisan tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulacak.

Ödül töreni ise 23 Nisan haftası içinde TBMM’de gerçekleştirilecek. Yarışma detayları ve katılım şartları “https://tegm.meb.gov.tr” adresinden öğrenilebiliyor.