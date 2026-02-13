Çikolata temalı restoran ve mağazalarıyla tanınan dünyaca ünlü zincir Max Brenner, ABD’de iflas korumasına başvurdu.

Sevgililer Günü öncesinde gelen karar, hem müşteriler hem de turizm sektörü açısından sürpriz olarak değerlendirildi.

“Willy Wonka” tarzı konseptiyle bilinen markanın New York operasyonları, borçların yeniden yapılandırılması amacıyla koruma talebinde bulundu.

Başvuru, şirketin faaliyetlerini durdurmadan alacaklılarla yeni bir ödeme planı oluşturmasına imkân tanıyor.

AMİRAL MAĞAZA AÇIK KALACAK

Başvuru, New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yapıldı. Süreç boyunca şirketin Union Square’deki amiral mağazası hizmet vermeye devam edecek.

Markanın Türkiye’de ise İstanbul Havalimanı’nda bir şubesi bulunuyor.

Uzmanlara göre kararın arkasında değişen tüketici eğilimleri ve ekonomik baskılar yer alıyor. Bankrate analisti Ted Rossman, yüksek enflasyon ve faiz oranlarının tüketiciyi zorladığını belirtiyor.

Artan kredi kartı borçları ve azalan harcanabilir gelir nedeniyle eğlence, seyahat ve restoran harcamalarında düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Bu tablo, yüksek fiyatlı konsept markaları doğrudan etkiliyor.