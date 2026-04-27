Ziyaretin, kurum bütçesinden karşılanan VIP uçuşlar ve dikkat çekici harcırah ödemeleriyle gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Nefes Gazetesi kaynaklı haberlere göre Houston ve New York’u kapsayan program kapsamında, uçak biletlerinden konaklamaya kadar birçok giderin Devlet Tiyatroları bütçesinden karşılandığı iddia ediliyor. Ayrıca ilk 10 gün için günlük 199 dolar, sonraki günler için ise 299 dolara kadar çıkan harcırah ödemeleri yapıldığı belirtiliyor.

Resmi açıklamalarda seyahatin “kültürel iş birliklerini geliştirme” amacı taşıdığı ifade edilse de, kulislerde farklı bir gündem konuşuluyor. İddialara göre bu ziyaretin ana hedefi, Sükun Işıtan’ın başrolünde yer aldığı “Medea Material” adlı oyunun ABD’de sahnelenebileceği mekanları araştırmak. Işıtan’ın bu performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında ödül aldığı, törende yaşanan tartışmaların hâlâ hafızalarda olduğu da hatırlatılıyor.

Öte yandan Devlet Tiyatroları’nın son yıllardaki yolluk giderlerindeki artış da eleştirilerin odağında. Kurumun harcama kalemlerine bakıldığında 2022’de 14,6 milyon TL olan yolluk giderlerinin, 2023’te 34,7 milyon TL’ye, 2024’te ise 127,8 milyon TL’ye yükseldiği görülüyor. Bu artış oranı, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Tüm bu tartışmalara rağmen Devlet Tiyatroları’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, ABD ziyaretinin başarıyla tamamlandığı ve Türk tiyatrosunun uluslararası alanda görünürlüğünü artırma yolunda önemli bir adım atıldığı vurgulanıyor.