Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Transfer gündeminde uzun süredir Fenerbahçe ve Roma ile ismi anılan İngiliz yıldız Mason Greenwood Marsilya'nın sezon öncesi kampına katıldı.

MARSILYA 50 MİLYON EURO'DA ISRAR EDİYOR

Fransız kulübü, mali sorunlar nedeniyle bu yaz döneminde Greenwood'u satması beklense de bonservis konusunda henüz 50 milyon Euro'luk beklentisini karşılayan bir teklif almaması nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına golcü oyuncuyu dahil etti.

GREENWOOD'UN 2029 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 maça çıkan Greenwood 26 gol, 11 asistlik performans sergilemişti. 2029 yılına kadar sözleşmesi devam eden 24 yaşındaki kanat forvetin güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösteriliyor.