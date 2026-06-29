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Kaynak: AA

Muğla’nın Marmaris ilçesi, kurvaziyer turizminde hareketli bir haftayla başlıyor. Üç gün üst üste limana yanaşacak dev yolcu gemileriyle birlikte yaklaşık 12 bin 200 yolcu ve mürettebat Marmaris’e inmesi bekleniyor.

Limana yanaşacak üç dev kurvaziyer ile Marmaris, haftaya adeta denizden turist akınını yaşayacak.

Haftanın ilk kurvaziyer ziyareti, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü Aroya Manara isimli kruvaziyer gemisi saat 09.00’da Marmaris Limanı’na yanaşacak ve 20.00’ye kadar ilçede kalacak. Gemide yaklaşık 3 bin 700 yolcu yer alıyor.

İkinci büyük ziyaret ise 30 Haziran 2026 Salı günü olacak. MSC Divina, saat 07.00’de Marmaris Limanı’nda olacak. Gemi yaklaşık 5 bin yolcu ve mürettebat taşıyor.

Haftanın üçüncü kruvaziyeri Temmuz 2026 Çarşamba günü Marmaris’e gelecek. Mein Schiff 5, saat 07.00 ile 18.00 arasında limanda yer alacak. Gemide yaklaşık 3 bin 500 yolcu ve mürettebat gelecek.