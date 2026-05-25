Esperance'de yaşayan çiftçi Rhys Smoker, ev arkadaşları için hazırlayacağı biftek ve salata menüsü için yerel bir Woolworths mağazasından kapalı paket marul satın aldı. Cumartesi akşamı mutfağa geçen Smoker, yeşilliklerin arasında hareket eden canlı bir kurbağa fark etti.

Durumu ev arkadaşlarına söylediğinde ise ilk tepki kahkahalar oldu. Ev sakinlerinden Laura Jones, Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada o anları şöyle aktardı:

"Bize gelip 'Millet, marulun içinde kurbağa var' dediğinde hepimiz bizimle kafa bulduğunu, dalga geçtiğini düşündük. Ancak Rhys poşeti salona getirip önümüze koyduğunda gözlerimize inanamadık. Gerçekten de orada saklanan küçük, yeşil bir kurbağa vardı. Duruma uzun süre güldük."

"CRAZY FROG" EŞLİĞİNDE UĞURLAMA

Ev halkı, marul paketinden çıkan sevimli misafire "Greg" adını verdi. Greg'i evlerinin yakınındaki bir gölete bırakmaya karar veren ekip, ona sıra dışı bir veda organize etti.

Billy Le Pine, Avustralya Yayın Kurumu’na (ABC) verdiği demeçte, "Ona kendi tarzımızda veda etmek istedik. Gölete bırakırken arkadan ünlü 'Crazy Frog' şarkısını çalarak küçük bir uğurlama töreni yaptık" ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA SÜPERMARKETLERİNDE İLK DEĞİL

Yaşanan bu son olay, Avustralya’da market zincirlerinde karşılaşılan ilk "doğa sürprizi" değil. Ülkede daha önce çok daha tehlikeli canlılar reyonlarda boy göstermişti. 2021 yılında Sidney’deki bir Woolworths mağazasında, bir müşteri baharat rafının üzerinde 3 metre uzunluğunda zehirsiz bir elmas pitonla burun buruna gelmişti. Yine aynı yıl, Sidney’deki bir ALDI mağazasında başka bir müşteri, tıpkı Greg gibi marul paketinin içine sarılmış halde oldukça zehirli bir soluk başlı yılan keşfetmişti.

MAĞAZADAN AÇIKLAMA: MÜNFERİT BİR VAKA

Olayın sosyal medyada ve basında yer bulmasının ardından Woolworths yönetiminden açıklama gecikmedi. Yaşanan durumun tamamen münferit bir olay olduğunu vurgulayan şirket yetkilileri, "Ekiplerimiz, bu durumu tedarikçilerimizle birlikte öncelikli olarak araştırıyor" açıklamasında bulundu.

Süpermarket zinciri, yaşanan bu sıra dışı deneyim nedeniyle Smoker ve ailesinden özür dileyerek, telafi amacıyla eve yeni bir paket marul gönderdi.