Merkez 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta yaşayan Süheyla Ö. (44) ile kız kardeşi Sümeyye A'dan (41) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşi silahla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

EMNİYET ÖZEL BİR EKİP KURULDU

Cenazeler, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü, olayın aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ilk belirlemelere göre kimliği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.