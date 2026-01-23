Mardin’in Derik ilçesinde yaşanan olayda, 14 yaşındaki Nur Banu Ötünç yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde kırsal Şahverdi Mahallesi’ne bağlı Çavuşlu mezrasında meydana gelen olayda, ailesi Antalya’da çalışan Nur Banu’nun halasının evinde kaldığı öğrenildi.

Halası taziye ziyaretine giderken, eniştesinin de ilçe dışında olduğu sırada Ötünç’ün evde 3-4 yaşlarındaki iki kuzeniyle yalnız kaldığı belirtildi. Bu sırada evin önünden geçen bir çoban, pencerede ağlayarak yardım isteyen iki küçük çocuğu fark etti. Avluda bulunan köpek nedeniyle dışarı çıkamadıklarını söyleyen çocuklar, çoban tarafından evden çıkarıldı.

Daha sonra eve giren çoban ve köylüler, Nur Banu Ötünç’ü tabancayla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nur Banu Ötünç’ün cenazesi, önce Derik Devlet Hastanesi’ne, ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa silahın kazara ateş alması sonucu mu gerçekleştiği, otopsi ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.