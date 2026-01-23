Mardin’de meydana gelen trafik kazası can aldı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 47 LC 654 plakalı araçta bulunan Mehmet Nuri Akman, Rabia Akman ve Naime Akman’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı araçta bulunan bir kişi ile 16 Z 33 44 plakalı otomobilde bulunan Abdulmenaf Tekin ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.