Yükseköğretim Kurulu, Türkiye’de öğrenim gören İran uyruklu öğrencilerin yaşadığı ödeme sorunlarına ilişkin üniversitelere yazı gönderdi. Yazıda, İran’da son dönemde yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki ciddi aksamalar nedeniyle öğrencilerin aileleriyle sağlıklı iletişim kuramadıkları ve bu nedenle yurt dışından para transferi yapamadıkları belirtildi.

Bu durumun, öğrencilerin öğrenim ücretlerini süresi içinde ödeyememelerine yol açtığına dikkat çekilen yazıda, söz konusu aksaklıkların öğrencilerin iradesi dışında geliştiği vurgulandı. Bu çerçevede, İranlı öğrencilerin öğrenim ücretlerinin bahar dönemi içinde ödenebilmesine imkân tanınması, taksitlendirme dahil olmak üzere makul bir süre verilmesi talep edildi.

Yazıda ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun öğrenim ücretlerine ilişkin hükümleri hatırlatılırken, mevcut koşulların istisnai nitelik taşıdığı ve mağduriyet oluşmaması için üniversitelerin gerekli kolaylığı sağlamasının uygun olacağı ifade edildi.