Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Yavaş, Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek İsrail yönetimine sert ifadeler yöneltti. Açıklamasında, “Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur” diyen Yavaş, sivillere yönelik saldırılara işaret etti.

Yavaş, paylaşımında:

"Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz. Türkiye’ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin. Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.