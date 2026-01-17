CHP'nin büyükşehir belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mersin'de yapılıyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, toplantı öncesi CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

CHP’li belediyelere, dezenformasyon yapıldığını belirten Yavaş, bunun sebebinin iktidar değiştirecek en büyük güç olan büyükşehir belediyelerinin CHP’de olması olarak değerlendirdi.

“Bu operasyonların devam edeceği belli”

CHP’li belediye başkanlarının ve onların yaptıkları hizmetlerin önüne geçilmeye çalışıldığını belirten Yavaş, “Dolayısıyla bu operasyonların devam edeceği belli" dedi.

Yavaş, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Belediyelerimizle ilgili müthiş bir dezenformasyon başladı, sosyal medyada da başladılar. Bir tek sebebi var bugün iktidar değiştirecek en büyük güç büyükşehirler başta olmak üzere CHP'li belediye başkanları ve onların yaptıkları hizmetler. Dolayısıyla bu operasyonların devam edeceği belli. Ancak biz de hizmetten geri durmayacağız. Şu anda tutuklanan belediye başkanlarımızın yerine vekil olarak devam edenler de geldiler. Hep beraber burada yaptığımız faaliyetlerin paylaşımını yapıp biz bütün ülke çapında bizi güvenip seçen vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun için de bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bunu daha önceki dönemde de yapıyorduk. Çok faydası vardı. Bugün de birincisini yapıyoruz. Bu malum olaylar nedeniyle şimdiye kadar yapamamışlar ama bundan sonra sanıyorum hemen hemen her ay tekrar bir araya geleceğiz."