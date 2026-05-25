Bölgesel Amatör Lig’de kalma mücadelesi veren Manisaspor, play-out karşılaşmasında Salihli Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadelede taraftar desteğini arkasına alan siyah-beyazlı ekip, 21’inci dakikada Arda Mengen’in attığı golle üstünlüğü yakaladı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde skor avantajını koruyan Manisaspor, sezonun en kritik sınavından galibiyetle ayrılarak BAL’daki yerini korudu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Manisa temsilcilerinden Salihli Belediyespor ise gelecek sezonda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.