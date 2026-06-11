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Kaynak: AA / İHA

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 9 Haziran tarihinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 bin 32 adet sentetik ecza, 1 kilo 907 gram sentetik uyuşturucu madde, 506,39 gram metamfetamin, 3,9 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.