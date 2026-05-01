Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik ve tehdit suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Salihli'de toplam 100 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında ayrıca 3 tabanca, 71 mermi, 5 senet, 9 cep telefonu, 1 ajanda ile çok sayıda alacak-verecek belgesi ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.