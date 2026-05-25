Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ’a ait toplu taşıma araçları ve özel kooperatiflere ait toplu taşıma araçları, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda yapılan düzenlemeye göre; 26, 27, 28, 29 ve 30 Mayıs 2026 tarihlerinde ücretsiz olacak.



Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Manisa il genelinde, özel kooperatifler ve belediyemize ait toplu taşıma araçlarının tamamında, ilçeler arası hatlar hariç olmak üzere mahallelerden il ve ilçe merkezlerine, ayrıca şehir merkezlerinde gerçekleştirilen tüm taşımalarda bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacaktır” ifadeleri yer aldı.