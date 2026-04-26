Festival kapsamında düzenlenen hediyeleşme töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentin "Şehzadeler Şehri" kimliğine yakışır bir ev sahipliği sergilediklerini belirtti.

Kırgızistan’dan Bosna-Hersek’e, Kazakistan’dan Bulgaristan’a kadar uzanan geniş bir coğrafyanın temsilcilerini ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Dutlulu "Bugün burada sadece resmi bir protokolü değil, aslında dev bir gönül sofrasını paylaşıyoruz. Manisa’da yükselen bu dostluk sesi; ortak tarihimizin ve birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızın en somut nişanesidir." dedi.

DİPLOMATİK VE KÜLTÜREL KÖPRÜLER KURULDU

Törende Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Başkan Besim Dutlulu ve protokol üyeleri, Manisa’nın simgelerinden oluşan hediyeleri yabancı heyetlere takdim etti. Karşılıklı hediyeleşmenin ardından gerçekleşen akşam yemeğinde; Oş, Prijedor, Uralsk, Şirvan, Kırcaali ve Güzelyurt gibi kardeş şehirlerin temsilcileriyle kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliği mesajları paylaşıldı.

FESTİVALİN ÖZETİ: ŞİFA, TARİH VE KARDEŞLİK

Manisa sokaklarında yankılanan farklı lehçelerin ve sergilenen geleneksel dansların büyük bir zenginlik olduğunu belirten yetkililer, bu buluşmaların festivallerle sınırlı kalmayacağını ifade etti.

Gecede Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir delegasyon katılımı sağlandı. Farklı kültürlerin yerel değerleri aynı masada harmanlandı. Şehirler arası ekonomik ve sosyal iş birliklerinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Günün anısına çektirilen toplu fotoğraflarla sona eren programda, 486 yıldır süregelen Mesir geleneğinin sadece bir şifa kaynağı değil, aynı zamanda uluslararası bir barış platformu olduğu bir kez daha kanıtlandı.