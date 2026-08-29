Manisa Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin ağaçlarında ciddi rekolte ve kalite düşüşüne yol açan zeytin sineği zararlısına karşı ilçe genelindeki üreticileri harekete geçmeye çağırdı.
Yapılan duyuruda, zeytinlik sahiplerinin 29-31 Ağustos 2026 tarih kapsayan 3 günlük zaman diliminde ruhsatlı bitki koruma ürünlerini kullanarak ilaçlama yapmaları gerektiği kaydedildi.
İlaçlama sürecinde kullanılacak malzemelerin uygunluğuna dikkat çeken yetkililer, zeytin üreticilerinin yalnızca ruhsatlı ürünleri tercih etmelerini ve ürün etiketlerinde yer alan uygulama talimatlarına titizlikle uymalarını vurguladı.
Belirtilen takvime riayet edilmesinin, ürün kaybının önüne geçilmesi ve zeytin kalitesinin korunması açısından kritik önem taşıdığı ifade edildi.