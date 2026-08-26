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Kaynak: ANKA

Terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlıyor. Askerî personel, emniyet mensupları ve güvenlik korucuları başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Bakanlığın açıklamasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan erbaş ve erler dahil askerî personel, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupları ve güvenlik korucuları başvuru yapabilecek. Muvazzaf ve emekli personel de uygulamadan yararlanabilecek.

Başvuru sırasında ilgililerden, "terör sonucu yaralanma" olayını kısaca anlatmaları ve ellerinde bulunması halinde konuya ilişkin bilgi ve belgeleri e-Devlet sistemine yüklemeleri istenecek.

Bakanlık, başvuru yapacak vatandaşların kamu kurumlarından ayrıca belge temin etmesine gerek olmadığını, ellerindeki mevcut belgeleri sisteme yüklemelerinin yeterli olacağını belirtti.

Başvurular sadece e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Birlik, kurum veya askerlik şubelerinden başvuru alınmayacak.