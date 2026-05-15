Güney Asya ülkesi Maldivler’de turistlerin katıldığı su altı mağarası dalışı faciayla sonuçlandı. Vaavu Atoll bölgesinde gerçekleştirilen dalışta beş İtalyan turist yaşamını yitirdi. Olayın ardından Maldiv polisi geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hayatını kaybedenler arasında İtalya’daki Cenova Üniversitesi’nde görev yapan deniz biyolojisi profesörü Monica Montefalcone ile 20 yaşındaki kızı Giorgia Sommacal’ın da bulunduğu bildirildi.

BEŞ KİŞİLİK GRUP KAYBOLDU

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anne ve kızın yaklaşık 50 metre derinlikte dalış yaptıkları sırada kaybolduğu belirtildi. Aynı grupta bulunan Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti ve Federico Gualtieri isimli üç İtalyan turistin de su yüzeyine çıkamadığı açıklandı.

Yerel medya, grubun dün sabah "Duke of York" isimli yatla bölgeye ulaştığını ve belirlenen dalış noktasında suya girdiklerini aktardı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Facianın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar yalnızca bir kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. Kayıp dört kişinin çıkarılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Turistlerin ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın yaşandığı gün bölgede hava şartlarının olumsuz olduğu öğrenildi.

Yerel basında, saatte yaklaşık 48 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarların etkili olduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak kötü hava koşullarının faciaya doğrudan neden olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.