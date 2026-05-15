ABD'nin Ohio eyaletinin Akron bölgesinde bir eve düşen küçük uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Akron İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, "Piper PA-28" tipi bir küçük uçak kaza yaptı.

Uçağın bölgedeki bir eve çakıldığını belirten yetkililer, içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, uçağın düştüğü ev ve yakınındaki bir evin tahliye edildiği bilgisini de paylaştı.

Sosyal medyadaki videolarda ise uçağın düşmesinin ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.