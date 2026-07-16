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Kaynak: İHA

Malatya'da bariyerlere çarparak alev alan otomobilde ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, 14 Temmuz'da Kuzey Çevre Yolu'nun Akçadağ ilçesi Yağmurlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Ergin (61) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kısa sürede alev alırken, çıkan yangın yol kenarındaki kayısı bahçesine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle araç ve bahçedeki yangın söndürülürken, sağlık ekipleri otomobilde bulunan Abdulkadir Ergin'in (29) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan sürücü Mehmet Ali Ergin ise yoğun bakım ünitesinde süren tedavisinin ardından doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden baba ile oğlun cenazelerinin, Akçadağ ilçesindeki Budalababa Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildiği öğrenildi.