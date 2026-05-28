ÇEVREYOLU BAĞLANTISINDA KAZA

Kaza, saat 13.45 sıralarında Yaka Mahallesi Kuzey Çevreyolu bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AGV 964 plakalı minibüs ile 44 AHC 487 plakalı Opel marka hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklama yapmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAYRAM TRAFİĞİYLE BİRLİKTE KAZA RİSKİ ARTIYOR

Kurban Bayramı tatili nedeniyle kara yollarındaki yoğunluk sürerken, uzmanlar özellikle kavşak ve bağlantı yollarında sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Bayram dönemlerinde artan araç trafiğiyle birlikte dikkatsizlik ve hız kaynaklı kazalarda da yükseliş yaşanıyor.