Yangın, saat 13.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağdat Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, N.K., M.K. ve P.A. dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı.