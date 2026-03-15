Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö. yönetimindeki 34 YVY 34 plakalı Audi marka otomobil ile Ş.B. idaresindeki 23 ADH 355 plakalı Opel marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ile K.B., D.B. ve M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Malatya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.