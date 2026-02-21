Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. AFAD'ın sosyal hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

“Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

OSMAN BEKTAŞ’TAN DEĞERLENDİRME

Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bektaş, 4.5 büyüklüğündeki Pütürge-Malatya depreminin Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen orta–küçük ölçekli bir artçı sarsıntı olduğunu belirtti.

Bektaş, bu tür depremlerin 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgede devam eden stres dengelenmesinin doğal bir parçası olduğunu ifade etti. Zayıf yapıların hafif hasar alabileceğini kaydeden Bektaş, sağlam binalarda yapısal yıkım beklenmediğini dile getirdi.

‘SİSMİK OLARA ÇOK AKTİF’

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Pütürge (Malatya) dolayında olan 4,5 büyüklüğündeki deprem DAF’a paralel bir fay üzerinde oldu. Sivrice depremi ile ilgilidir. Bu fay üzün zamandır sismik olarak çok aktif.