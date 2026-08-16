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Kaynak: Haber Merkezi

Sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Kıbrıs’taki konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Müzik dünyasında “alttan gelen” güçlü seslerin yeterli olmadığını savunan Kırmızıgül, Türkiye’de 4-5 iyi vokal bulunduğunu ve yeni nesilden öne çıkan güçlü yorumcuların sayısının az olduğunu belirtti.

Kırmızıgül, "Alttan gelen çok iyi sesler yok. Türkiye'de 4-5 tane iyi vokal var. Yeni nesilden gelen 'Benim' diyen, bizler gibi okuyan çok az insan var" ifadelerini kullandı.

'YOLSUZLUK YAPANLAR DAHA TEHLİKELİ'

Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısına ve klibine yönelik tartışmalar ile yasaklama kararlarının hatırlatılması üzerine de konuşan sanatçı, sanatta sansür ve kısıtlamalara tepki gösterdi. Kırmızıgül, "Ahlaksızlığı film ve şarkılarda aramayalım. Yolsuzluk yapanlar bunlardan daha tehlikeli..." dedi.

NE OLMUŞTU?

Mabel Matiz'in 11 Ağustos 2026 tarihinde yayınladığı "Ha Leylim" adlı yeni şarkısı ve video klibi hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından şarkının YouTube'daki resmi klibine erişim engeli kararı getirilmişti.



Başsavcılık, klipteki bazı görsel sahneleri ve şarkı sözlerini toplumun genel ahlak anlayışına aykırı bularak "müstehcenlik" suçu kapsamında incelemeye almıştı.