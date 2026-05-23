Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP’ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin, "Siyasetin sıkıştığı yerde yargı; yargının sıkıştığı yerde siyaset konuşuluyorsa mesele kişiler değildir mesele sistemdir. Sistem sıkıntılı" dedi.

Arıkan'ın açıklamaları şöyle:

"BİZ HALKIN İRADESİNDEN YANA BİR DURUŞ ORTAYA KOYUYORUZ"

"Siyasetin sıkıştığı yerde yargı; yargının sıkıştığı yerde siyaset konuşuluyorsa mesele kişiler değildir mesele sistemdir. Sistem sıkıntılı. 2024'teki yerel seçimlerin iptali için dava açıldı. Nereye gidiyoruz biz? Bütün seçimleri, alınan kararları iptal etmenin yolunu açacak riskli bir alana girdik. Bir an önce bu hatadan dönülmesi gerekiyor. Mahkemeler seçimlerin sonucuna müdahale edebilir geçmişte de oldu ama demokratik meşruiyetin kaynağı asla olamaz. Bugün Türkiye'nin önündeki asıl sınav siyasi rekabetin, kuralların herkes için öngörülebilir, istikrarlı ve tartışmasız hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için yeni bir anayasaya ihtiyaç var ama bugünkü düzenekte de yeni bir anayasa yapılma ihtimalini çok mümkün görmüyorum. Oyunun kurallarını güvence altına alan bir düzeni inşa etmek durumunda kalacağız. Bugünkü meseleler bir partinin meselesi değil Türkiye'nin meselesi gibi masaya yatırılıp tartışılması gerekilen bir dönemdeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi biz yine halkın iradesinden yana bir duruş ortaya koyuyoruz."

"PARÇALARI BİRLEŞTİRDİĞİMİZDE SEÇİM ÇOK UZAK DEĞİL"

Bir gazetecinin, "Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Arıkan, "1998' Türkiye'nin en fazla oy alan partisi olan Refah Partisi kapatıldı. Necmettin Erbakan Hocamız bir cümle kullandı; 'bu alınan karar bizi mutsuz etti, hukuksuz ama bir yargı kararı var. Biz bu yargı kararına uyacağız' dedi. Dün Sayın Özel de açıklamasında Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini söylediler. Ben bu trafiğin hayırlı bir şekilde bitmesini önemsiyorum. Bizim de onunla bir araya gelmemizde bir beis yok" dedi.

"Bu karardan sonra baskın seçim bekliyor musunuz?" sorusuna ise Arıkan, "Biz her zaman bir baskın seçim bekliyoruz. İktidar veriyi iyi kullanan partilerden biri. Ne zaman ki iktidar ve ortakları yüzde 50'ye yaklaştıkları an seçim bekliyoruz. Parçaları bir araya getirdiğimizde seçim çok uzak değil" yanıtın verdi.