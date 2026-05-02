Mahmut Arıkan, Saat Partisi iktidarda olsaydı Gazze Politikası nasıl olurdu sorusuna da yanıt verdi.

Arıkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Rahip Brunson hadisesi vardı hatırlarsınız. Neydi cümle? "Bu can bu tende olduğu müddetçe kimse bunu serbest bırakamaz" dendi. O can o tende duruyor ama Rahip Brunson bugün Amerika'da vazifesini yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile alakalı, Suudi Arabistan ile alakalı, Mısır ile alakalı sürekli elimizi böyle tutarak kaç tane seçim kazandık Rabia işaretiyle. Sonra bu sağ elimizde bu işareti yaptık, bu elle gidip Sisi'nin elini sıktık. "Hayırlı olsun" dedik, tebrik ettik. Ben "Niye el sıktı?" demiyorum ama bu kadar sert U dönüşlerinin de olmaması lazım. Yani bir yerde faiz de aynı hadise. "Nas" dedik, "Faiz haram" dedik. Sonra Mehmet Şimşek'i Londra'dan getirdik, bir anda faizlerin yukarı doğru çıktığını görüyoruz. Bizim ülkedeki sistemi değiştirmekle, bozuk sistemi düzeltmekle alakalı vaatlerimizden biri de inancımızı bizim özgürleştirmemiz gerekiyor. İnanç istismarına son vermemiz gerekiyor. Din alıp cennet satan şarlatanların önünü kesmemiz gerekiyor. Bu da ülkenin en büyük handikaplarından bir tanesi. En basit; Amerika, İran, İsrail savaşı yaşanıyor. Bizim içerideki din alıp cennet satanlar Amerika tarafında durabiliyorlar, İsrail tarafında durabiliyorlar. Neymiş efendim, İran mezhepçilik yapıyormuş. Ya İran Sünni değil de Amerika Sünni mi? İsrail Sünni mi? Bu kadar dar çerçeveye sıkışmış bir inanç istismarı söz konusu.

-Bugün mesela Saadet Partisi olsaydı ne yapılırdı Gazze konusunda? Ya da İsrail neyi yapamazdı?

Bugün Gazze konusunda Saadet Partisi iktidar olmuş olsaydı ilk yapılacak iş; İsrail karşıtı ülkeleri örgütleyerek İsrail'i tanımama, dünyada tanımama işlemi başlatabilirdi. Ki Küba yaptı bu işi 1970'li yıllarda, İsrail'i tanımaktan vazgeçmişti. Bugün eminim ki Sanchez de Meloni de bizle beraber hareket etmeye hazır liderlerdi orada. İkinci hamle ne olurdu orada? Ticaret kısmı. Yani biz ne kadar "Ticareti bitirin!" diye -ki bir arkadaşımız meclis kürsüsünde bunu dillendirdiği esnada son nefesini verdi- ticareti bitiriyormuş gibi değil, gerçekten bitirirdik. Ve İsrail'in etrafındaki ülkeleri örgütlerdik.