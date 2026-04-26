Türkiye’nin en hassas ekosistemlerinden biri olan, binlerce kuşun ve flamingonun yuvası Bargilya Tuzla Sulak Alanı, futbol dünyasının gölgesinde büyük bir hukuksuzluğa sahne oluyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, mahkeme kararlarına rağmen bölgeye yapılacak villaları futbolculara ödül olarak sunması, kamuoyunun tepkisini çekmiş durumda.

MAHKEME 'YASAK' DEDİ, HACIOSMANOĞLU 'VİLLA' DEDİ

Söz konusu alan sıradan bir arazi değil; uluslararası sözleşmelerle korunan, ekolojik değeri paha biçilemez bir kuş cenneti. Yargı, bölgedeki ekosistemi ve doğal yapıyı korumak adına daha önce ÇED raporunu iptal ederek projeye "dur" demişti. Yani yasa açıkça, "Buraya villa yapamazsın, bu doğayı bozamazsın" hükmünü vermişti. Ancak mahkemenin bu kesin kararı, TFF yönetiminin "prim" planlarına engel olmaya yetmedi.

Gazeteci Bahadır Özgür yaşanan duruma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özgür yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dikeceği villaları futbolculara prim olarak verecekmiş. Burası koruma altında olan bir yer. Kuş cenneti, sulak arazi. Mahkeme daha önce ÇED'i iptal etti. Yani yasa da 'villa yapamazsın' dedi. Ama bir kurumun başına gelen herkes kendini derebeyi ikan ediyor. İstediğini yapabileceğini düşünüyor. Kendi sözlerini yasa sayıyor!"