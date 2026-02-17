Ekonomik kriz ve enflasyonun artmasıyla ekonomik politikaları da tartışmalar devam ediyor. 2021 yılında başlatılan faiz indirim süreci yeniden gündeme geldi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, enflasyon artarken başlatılan düşük faiz politikasına o dönem gösterilen desteği hatırlattı ve bugün yapılan eleştirilerin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

EĞİLMEZ'DEN ELEŞTİRİ

Eğilmez, o dönemde gerçekleştirilen faiz indirimlerine karşı uyarıda bulunanların dikkate alınmadığını, buna karşın iş dünyasının önemli bir bölümünün süreci desteklediğini ifade ederek, bugün gelinen noktada yapılan eleştirilerin samimi olmadığını savundu.

Eğilmez paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“2021 Eylül’ünde enflasyon yükselişteyken faiz düşürülmeye başlandığında bizler ‘yapmayın, bu yanlıştır ekonomiyi batıracaksınız’ diye bağırırken çoğu iş insanı yapılanı alkışlıyordu. Kusura bakmayın ama şimdi yapılanı eleştirme hakkını sizler o zaman kaybettiniz.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, yüksek enflasyon ve düşük kur politikasının üretim maliyetlerini küresel ölçekte Türkiye aleyhine çevirdiğini belirtmişti.

Özellikle hazır giyim sektöründe fiyat makasının dramatik biçimde açıldığını ifade eden Gültepe, geçmişte Avrupa ile aradaki fiyat farkının yüzde 20 civarında olduğunu, bugün ise yüzde 50-60 seviyelerine çıktığını söylemişti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Burhan Özdemir de benzer biçimde piyasadaki fiyatlama davranışlarını eleştirmişti. “Aynı çayı bir yerde 500 liraya, başka bir yerde 5 liraya içmek normal değil” sözlerini sarf eden Özdemir, Türkiye’de maliyet temelli fiyatlama yapılmadığını belirtmişti.