Türkiye dondurma pazarında taşları yerinden oynatacak bir rekabet hamlesi geldi. Rekabet Kurumu, özellikle Algida ve Magnum markalarıyla pazarda baskın konumda bulunan Unilever hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında geçici tedbir kararı aldı. Donruma pazarının tek bir markanın tekeline girmesini engellemeyi amaçlayan kararla birlikte, dondurma satış noktalarında yeni bir dönem başlıyor.

KÜÇÜK ESNAFTAKİ TEK DOLAP DÖNEMİ KAPANIYOR

Alınan karara göre düzenleme, özellikle metrekare bazında küçük olan ve birden fazla dondurma dolabı koyacak alanı bulunmayan işletmeleri kapsıyor. Kurumun belirlediği şartlar şu şekilde açıklandı:

"100 metrekare ve altındaki satış noktalarında eğer sadece tek bir Algida dolabı bulunuyorsa, bu dolabın yüzde 30’luk bölümü rakip markaların ürünlerine tahsis edilecek."

ALGİDA ÜRÜNÜ KOYMAK YASAK

Rakip markalara ayrılan bu özel bölümde hiçbir Algida ya da Magnum ürünü bulundurulamayacak. Ürün yoksa bile boş kalacak. İlgili satış noktasına henüz rakip bir dondurma markasından ürün tedarik edilmemiş olsa dahi, söz konusu alanın boş tutulması zorunlu olacak.

KOTA YÜZDE 50'YE KADAR ÇIKABİLECEK

Yeni mevzuata göre, satış noktasının (bakkal, büfe, küçük market) talep etmesi durumunda, rakiplere ayrılan bu alan dolap hacminin yüzde 50’sine kadar genişletilebilecek.

Görsel karmaşayı engellemek adına, rakip markalara ayrılan bölüm dolap içinde darmadağın değil, tek bir blok halinde düzenlenecek. Ayrıca tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla bu bölüme net bir şekilde "Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır" ibaresini taşıyan bir etiket yapıştırılacak.

AMAÇ: TÜKETİCİYE SEÇENEK, PAZARA REKABET

Rekabet Kurumu'nun bu hamlesiyle birlikte, pazara girmekte zorlanan yerli ve diğer küresel dondurma üreticilerinin önünün açılması hedefliyor. Bu düzenleme, küçük satış noktalarının tek bir markaya olan bağımlılığını azaltırken, pazardaki ürün çeşitliliğini doğrudan artıracak. Karar sayesinde tüketiciler, mahalle bakkallarında veya büfelerde artık çok daha zengin bir ürün yelpazesiyle karşılaşacak ve alternatif markalara daha rahat ulaşabilecek.