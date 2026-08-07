Deniz Astsubaylığında tarihi adım: Mavi vatanın sultanları: Donanmanın ilk kadın astsubayları

Kadın öğrencilerin toplamda 5 branşı var ve bu branşlar arasında ben de uçak bakım branşındayım. Kendi branşımı da çok seviyorum. İlk kadın uçak bakım astsubaylarından birisi de ben olacağım. O yüzden burada olduğum için gayet mutluyum" dedi.

Cihangir Doğan ise disiplinli eğitim hayatının kişisel gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Yoğun bir eğitim hayatımız var. Başlangıçta zaman yönetiminde zorlandım ancak kısa sürede alıştım. Burada liderlik, ekip çalışması ve disiplin anlayışını kazanıyoruz. Bu mesleğin en güzel yanı ülkemize hizmet etmek ve onu en iyi şekilde temsil edebilmek" diye konuştu.