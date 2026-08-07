Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda uzman eğitmenler eşliğinde eğitim gören öğrenciler, teorik eğitimlerinin yanı sıra deniz ve karada zorlu eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ilk kadın öğrenciler oldukları için büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Merve Türkmen, "Kadın öğrenciler olarak 24 kişiyiz. Kadın öğrencilerin toplamda 5 branşı var ve bu branşlar arasında ben de uçak bakım branşındayım. Kendi branşımı da çok seviyorum. İlk kadın uçak bakım astsubaylarından birisi de ben olacağım" dedi.
Deniz Astsubaylığında tarihi adım: Mavi vatanın sultanları: Donanmanın ilk kadın astsubayları
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, donanmanın gücüne güç katacak tarihi bir adım attı. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'na ilk kez kabul edilen 24 kadın öğrenci, beş farklı branşta zorlu eğitimlerine başladı.Kaynak: DHA
Yalova’nın Altınova ilçesindeki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrenciler, teorik eğitimlerinin yanı sıra deniz ve kara eğitimleriyle mesleğe hazırlanıyor. Uygulamalı eğitimler kapsamında seyir eğitimine çıkan astsubay adayları, gemiden adam düşmesi tatbikatı gerçekleştirerek acil durumlara hazırlık yapıyor. Eğitim programı kapsamında kürek ve yelken faaliyetlerine katılan öğrenciler, daha sonra yüzme havuzunda dayanıklılık çalışması gerçekleştiriyor. Günün son bölümünde ise spor ve tören eğitimleri icra ediliyor.
Astsubay adaylarının fiziksel yeterliliklerinin artırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler planlı şekilde sürdürülüyor. Öğrenciler, 2 yıllık eğitim süresince temel askeri eğitimlerin yanı sıra yüzme, gemiden adam düşmesi, gemide radar takibi ile sürüş eğitimi, kürek, yelken eğitimi ve fiziksel yeterlilik gibi eğitimlerden geçerek mesleğe hazırlanıyor.
Öğrencilerden Merve Türkmen, ilk kadın uçak bakım astsubaylarından biri olacağı için mutlu olduğunu ifade ederek eğitim sürecini anlattı. Yoğun bir eğitim döneminden geçtiklerini belirten Türkmen, "Vatanıma hizmet etmek ve Türk kadınını layıkıyla temsil etmek istediğim için bu mesleği seçtim. MSÜ ve YKS sınavlarına girdim. Mülakatlara hak kazandığımı öğrendikten sonra fiziki yeterlik testlerine ve mülakatlara katıldım. Sonrasında kazandığımı öğrenip geldim. Ailem beni en başından beri çok destekledi. Özellikle annem asker olmamı çok istiyordu. Bu mesleği kadınlara çok yakıştığını düşündüğü için benim de asker olmamı çok istiyordu. Şu anda çok mutlular. Açıkçası küçüklüğümden beri asker olmayı çok istiyordum. Özellikle bu sene haberlerde Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun ilk defa kadın öğrenci alacağını gördüğümde çok heyecanlandım ve başvuru yaptım. Bunun da gururunu yaşıyoruz. Günlük yaşantımız yoğun bir şekilde geçiyor. Sabahleyin erken saatlerde kalkarak akademik derslerimize katılıyoruz. Öğleden sonra ise askeri derslerimiz başlıyor. Gün bu şekilde devam ediyor. Yoğun bir tempoyla geçiyor. Bu kadar yoğun ve disiplinli bir tempo ilk başta biraz zorlayıcı oluyordu ama sonrasında yavaş yavaş bu duruma alışıp siz de disiplin sahibi birisi olunca okula alışıyorsunuz ve gayet eğlenceli bir hal alıyor. Ben kürek takımındayım. Kürek takımında olduğum için de antrenmanlarıma gidiyorum. Arkadaşlarımla orada sporlarımıza devam ediyoruz.
Bu şekilde boş zamanlarımı da değerlendiriyorum. Fiziksel eğitimlerimiz açıkçası okul için çok önemli. Bizim haftalık iki gün BES eğitimlerimiz olmakta ve bunlarda spor faaliyetleri düzenleniyor. Sporlarımızı düzenli bir şekilde yapıyoruz ve bunlardan sınav oluyoruz. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ilk kadın öğrencileri olduğumuz için ayrı bir gurur duyuyoruz. Bunun mutluluğu üzerimizde. Ve kadın öğrenciler olarak 24 kişiyiz.
Kadın öğrencilerin toplamda 5 branşı var ve bu branşlar arasında ben de uçak bakım branşındayım. Kendi branşımı da çok seviyorum. İlk kadın uçak bakım astsubaylarından birisi de ben olacağım. O yüzden burada olduğum için gayet mutluyum" dedi.
Cihangir Doğan ise disiplinli eğitim hayatının kişisel gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Yoğun bir eğitim hayatımız var. Başlangıçta zaman yönetiminde zorlandım ancak kısa sürede alıştım. Burada liderlik, ekip çalışması ve disiplin anlayışını kazanıyoruz. Bu mesleğin en güzel yanı ülkemize hizmet etmek ve onu en iyi şekilde temsil edebilmek" diye konuştu.
Eğitimlerle birlikte ileri seviye yüzme öğrendiğini belirten Mehmet Kutay Orakcı, mezun olduktan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev alacağını söyleyerek, "Okulumuzda başlıca yüzme, kros, triatlon aynı zamanda tören yürüyüşü çalışmaları üzerine okulumuz devam etmekte eğitimlerine. Okulumuzda gördüğünüz gibi bugün havuz eğitimini icra ettik. Havuz eğitiminde komutanlarımız bize bord eğitimi ve serbest yüzüş eğitimleri verdi bugün. Aslında askerlik mesleği babadan gelme. Benim babam da asker olduğu için ben de asker olmak istedim.
Okulumdan gayet memnunum. Komutanlarımız aynı zamanda aldığımız eğitim cidden üst seviye. Geldiğimde çok başlangıç seviyesinde yüzme biliyordum ama komutanlarım sayesinde serbest yüzüşümü, kurbağalama yüzüşümü, aynı zamanda nefes tekniğimi geliştirerekten yüzme eğitimlerimizi başarılı bir şekilde devam ettirmekteyiz. Aynı zamanda ben de burada sahih güvenlik komutanlığı adına okuyorum. Şu anda yüzmemizin herhangi bir sınırı yok. Sonuna kadar diyebiliriz. Yani 2 kilometre, 3 kilometre testlerinde başarılı bir şekilde geçen çok fazla arkadaşlarım var" ifadelerini kullandı.
Çocukluk hayalinin astsubaylık olduğunu belirten Aleyna Başaran ise okul süresince her gününü dolu dolu geçirdiğini dile getirerek, "Bu okulda olduğum için çok mutluyum. Öncelikle bu okulun ilk kadın öğrencilerinden biri olmak benim için ayrı bir gurur. Astsubaylık zaten benim çocukluktan beri hayalimdi. Ayrıca babamın da mesleği astsubaylık. Ondan etkilenerek bu okula gelmeye karar verdim. Bu okulun ilk kadın öğrencilerinden biri olduğum için heyecanlıyım. Heyecanım hala devam ediyor okulun birinci sınıfını bitirmeme rağmen. Hayali benim gibi astsubay olmak isteyen kadınlara öncelikle çok çalışmalarını öneririm ve spor hayatlarına devam etmelerini, sporlarını geliştirmelerini.
Bu okula geldiklerinde spor hayatları her zaman devam edecek. Asla bir günümüz bile boş geçmiyor. Derslere giriyoruz, spor faaliyetlerine katılıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Bu okula geldiğimde zaten yüzmeyi biliyordum. Fakat başlangıç seviyesinde sayılırdım. Ama komutanlarımız sayesinde, aldığımız yüzme eğitimleri sayesinde yüzmemi iyi bir şekilde geliştirdim ve geliştirmeye devam ediyorum" dedi.