Ankara'da hakları uğruna ölümü göze alıp, açlık grevi yapan madencilerden 2'si fenalaştı. Fenalaşan madenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Barışçıl protesto yaptıklarını vurgulayan madenciler, Enerji Bakanlığı'na ulaşamıyor. Bakanlığa giden tüm yollar polis ablukasında.

5 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDELER

Ankara'da eylem yapan madencilerin açlık grevi 5. gününde devam ediyor. Geride kalan 5 günde 3 madenci hastaneye kaldırıldı. İktidardan maden şirketine dair bir adım gelmezken, işçilerin sağlık durumları endişe verici bir boyuta ulaştı. İktidar kanadından işçi lehine herhangi bir açıklama yapılmadı. Açlık grevindeki madenciler, görmezden gelinmeye ve polis ablukasıyla grev kırıcılığı yapılmaya devam ediyor.

MADENCİ KONUŞMA YAPARKEN BAYILDI

5 gündür açlık grevinde olan bir madenci, konuşma yaptığı sırada bayılarak yere düştü

"ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK"

Bağımsız Maden-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, işçilerin 13 gündür direnişte ve 5 gündür açlık grevind eolduğu vurgulandı. "Ölmek var, dönmek yok" dendi.

Ölmek var, dönmek yok! Ankara'nın soğuğunda oturma eylemine başladık! 180 kilometre yol yürüyerek 13 gündür direniyoruz. Açlık grevimizin 5. günündeyiz. Önümüze defalarca engel çıkardınız. Bizi çocuklarımızla birlikte yağmurun altında bıraktınız. Şimdi tüm halkımıza soruyoruz. Bu reva mıdır?

Madenciler polis barikatını aştı

MADENCİLER POLİS BARİKATINI AŞTI

Günlerdir aç ve bitkin bir şekilde hak arayışını sürüdren madenciler, polis barikatını aştı. Enerji Bakanlığı önüne yürümek isteyen madenciler engeli aşınca, polis biber gazlı müdahaleye başladı. Madenciler geri püskürtüldü. Biber gazı sonrası madenciler arasında fenalaşanlar oldu. Bölgeye ambulans çağrıldı. Madenciler yeniden ablukaya alındı.

"ELLERİM KIRILSAYDI DA OY VERMESEYDİM BUNLARA"

Biber gazlı müdahalenin ardından bir madenci, "Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim bunlara" diyerek isyan etti.

5 MADENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Açlık grevindeki 5 madenci, grevin 5. gününde hastaneye kaldırldı. Madencilerin avukatı Abdurrahim Demirgüneş, 5 madencinin hastanede olduğunu duyurdu

MADENCİLERDEN YENİ KARAR

Bağımsız Maden İş Avukatı Abdurrahim Demiryürek, alandan açıklama yaptı. Demiryürek, madencilerin yeni kararını açıkladı. Demiryürek, açlık grevine devam eden işçilerin Kurtuluş Parkı'ndan ayrılmama kararı aldıklarını ve artık hiçkimse ile konuşmayacaklarını açıkladı.

Demiryürek, emekçilerin tüm haklarını alana kadar alandan ayrılmayacağını ve hiçkimse ile konuşmayacaklarını vurguladu. Demiryürek şunları ifade etti

"Doruk Madencilik maden işçileriyle Enerji Bakanlığı'nın önüne yürümek üzere hazırlığımızı yapıyorken bir kolluk ablukasıyla yine karşı karşıyayız. Kolluk ablukası aşılmadı ve bu noktada biber gazı müdahalesiyle karşılaşıldı. 5 maden işçisi arkadaşımız hastaneye kaldırıldı şu an. Hem bu ablukadan hem biber gazından etkilendiğinden hem de arkadaşlarımız 5 gündür açlık grevindeler. Bedenleri çok yorgun ama çok güçlüler aynı zamanda.

Şimdi biz tüm kamuoyuna çağrımız şu şekilde, tüm siyasi partilere vekillerimize de çağrımız şu şekilde: Madenciler ve sendikamız bu saat itibarıyla hiç kimseye tek bir kelime etmeyecek, bir cümle kullanmayacak, buldukları, kaldıkları yerden de kalkmayacaklar. Şayet madencilerle dayanışma göstermek isteyen, bu sorunun çözümüne katkım olsun isteyen tüm siyasi parti temsilcilerine, vekillerimize çağrımız da şu şekildedir: Burada bilfiil madencilerle beraber açlık grevinde olup bilfiil yanlarından ayrılmamalarını talep ediyoruz. Onun dışında tüm dayanışanlar ablukanın dışında kalacaklar. Sendikamızın aldığı karar bu yönde.

Bizler kamuoyunun da, Türkiye kamuoyunun da yanıltılmasını istemiyoruz. Doruk maden işçileri hukuka aykırı bir şekilde ücretsiz izne çıkartılıyorlar. Sadece 3 aylık alacaklarından ibaret değil bu alacaklar. 3 ay, 5 ay, 6 ay; biz bunların her birini birer birer işçi arkadaşlarla görüşerek tespit ettik. Sadece bunlarla sınırlı değil. TMSF devrinden sonra işçi arkadaşların içerideki çalışmış ve birikmiş yılları var, kıdem alacakları var. Yani tüm özlük hakları diye bahsettiğimiz alacaklar var.

Bu işletme TMSF'den devrediliyorken 800 işçi burada bulunmaktaydı. Burada işçiler Kod 4'ten, yani SGK'ya 4. koddan çıkışlar bildirildi. Bu, işverenin hiçbir haklı neden göstermeksizin işten çıkardığı anlamına gelir. Açılmış davalar kazanılmasına rağmen hiçbir tahsil yapılamadı. Dolayısıyla buradaki sorumluluk sadece 3 aylık işçilik alacağından ibaret değildir. İçeride yani devir öncesi Adularya işletmesinden çalışan, Adularya'dan sonra TMSF döneminde 6 yıl çalışmış olan, en son Doruk Maden İşletmesi'nde de devirden sonra 3 yıl çalışmış olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu arkadaşların talebi tüm özlük haklarının kendilerine ödenmesidir. Tüm özlük hakları kendilerine ödenmeden buradan ayrılmayacaklarını ilan ediyor arkadaşlarımız. Bizler de sendikamız adına bu açıklamayı yapmak zorundayız.

Bu saat itibarıyla hiçbir açıklama yapılmayacak, hiçbir görüşme yapılmayacak ama tüm Türkiye kamuoyuna çağrımız şudur: Herkes bulunduğu her yerde, her ilde madencinin sesini yükseltecek. Büyük parklarda, büyük meydanlarda madencinin sesini yükseltmesini talep ediyoruz Türkiye kamuoyundan. Tüm milletvekillerine de çağrımız: Madencinin yanında olmak evet, pekâlâ çok değerli bizim için, çok onur duyuyoruz, çok mutlu oluyoruz ancak bu sorunun çözülmesini istiyoruz artık. Bu sorunun çözümü için de tüm milletvekillerimizi bizlerle aynı abluka altında açlık grevine, madencilerle yan yana oturmaya davet ediyoruz ve bu sorun ta ki çözülene kadar burada olmalarını kendilerinden talep ediyoruz."

Gazlı müdahaleye emekçiler, "100 madenciye 1000 polis; ekmek isteyene biber gazı!" sözleri ile tepki gösterdi.

TİP BAŞKANI ERKAN BAŞ DA GREVE KATILACAK

Türkiye İşçi Partisi Erkan Baş, Madencilerin direniş ve mücadelesine destek vermek amacıyla işçilerle birlikte açlık grevine katılacağını açıkladı

MADENCİLER BETONA YATTI

Müdahale sonrası madenciler yarı çıplak bir şekilde yere uzandı. Açlık grevlerini sürdüren işçiler maaşlarını istiyor