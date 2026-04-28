Doruk Maden işçileri, aylardır ödenmeyen maaşları sebebiyle son çareyi Enerji Bakanlığı'nın önüne yürüyerek ses çıkarmakta buldu. Madencilerin hak arama mücadelesi, polis eliyle baltalanmaya çalışılırken, işçiler açlık grevlerini 9. gününde de sürdürüyor.

İktidara yakın gazeteci Ahmet Hakan, işçilerin maaşlarının bugün ödeneceğini açıkladı.

LÜKS YAŞAMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Öte Yandan maden işçilerinin maaşlarını ödemeyen ve aynı zamanda yaşadığı lüks hayat ile taktığı 185 bin dolarlık kol saatiyle gündeme gelen Yıldızlar SSS Holding'in sahibi Sebahattin Yıldız'ın devletten aldığı teşvik ve kredilerin miktarı dudak uçuklatıyor.

Holdingin sahibi Sebahattin Yıldız'ın kamudan aldığı teşvikler ve kamu bankalarından çektiği yüksek tutarlı krediler iktidar-sermaye ortaklığını gözler önüne seriyor.

DEVLETTEN 131 MİLYON LİRALIK TEŞVİK ALMIŞ

Gazeteci Deniz Zeyrek, madencilerin parasını ödemeyen patronun, kısa süre önce bir kamu bankasından yüksek miktarda kredi aldığını açıkladı. Ayrıca Sebahattin Yıldız'ın şirketi, kamudan 131 milyon liralık teşviki de kapmış.

Deniz Zeyrek'in köşe yazısından ilgili kısım şöyle:

Şirket patronunun yaşadığı lüks hayatı görseniz aklınız durur.

2020’de bir müzayede II. Abdülhamid’in köstekli saatine 185 bin dolar ödediğini söylesem, neyi kastettiğimi herhalde anlarsınız.

Ankara’daki malikanelerini görseniz zaten gayri ihtiyari “Bu adam gariban işçilerin maaşını ödeyemez mi?” diye sorarsınız.

Durun daha bitmedi. NEFES’te dün ekonomi muhabirimiz Nisanur Yıldırım şirketin son üç yılda 131 milyon lira teşvik aldığını yazmıştı.

Ben de dün kısa süre önce bir kamu bankasından yüksek miktarda kredi aldıklarını öğrendim.

Resmen skandal. “İşçinin alacaklarını öde” diye sıkıştıracakları bir patrona teşvik üstüne teşvik, kredi üzerine kredi veriyorlar.

Kimse kusura bakmasın ama yazacağım:

AK Parti’nin hakkını alamayan işçinin yanında değil bu patronun yanında olması ideolojik bir tercihtir.

AK PARTİ ARTIK PATRON PARTİSİDİR

Geçmişte yoksuldan oy alan ve yoksulların partisi olduğunu iddia eden AK Parti, artık sadece patronların partisidir. Haliyle de AK Parti iktidarı uzun zamandır patronların iktidarıdır. Maden işçileri yerine madenci patronu desteklemelerinin nedeni budur!"