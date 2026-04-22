Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nda evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak elendi.

OSIMHEN MAÇ SONU HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Karşılaşmada oyuna son bölümde Nhaga'nın yerine dahil olarak uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan Victor Osimhen maç sonu sinirli bir şekilde hakemin üzerine yürüyüp itirazlarda bulundu.

İTİRAZLARI NEDENİYLE SARI KART GÖRDÜ

Son dakikada girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından hakem Oğuzhan Aksu'nun faul vermemesine sinirlenen Osimhen maç sonu itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

İLKAY GÜNDOĞAN NİJERYALI YILDIZI UZAKLAŞTIRDI

Kart gördükten sonra itirazlarına devam etmesi üzerine İlkay Gündoğan Osimhen'i hakemden uzaklaştırdı.