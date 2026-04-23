Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sözcü Parnell, "Donanma Bakanı John C. Phelan, derhal yürürlüğe girecek şekilde yönetimden ayrılıyor. Savaş Bakanı ve Savaş Bakan Yardımcısı adına, Bakan Phelan’a Bakanlık ve Birleşik Devletler Donanması’na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kendisine gelecekteki çalışmalarında başarılar dileriz." dedi.

Parnell, paylaşımında Donanma Müsteşarı Hung Cao'nun görevi vekaleten yürüteceğini belirtti.