Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 285 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışma sonucu, Lüleburgaz’da şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı.
Araçta gerçekleştirilen aramada 285 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen E.Ç. ve Y.Ç. isimli iki kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.