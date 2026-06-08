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Lüleburgaz Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın sağlığında Aile Hekimliği birimine başvurarak organ bağışında bulunduğu öğrenildi. Gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından hastanın organları, Sağlık Bakanlığı İstanbul Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi’nin organizasyonuyla nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere alındı.

LÜLEBURGAZ'DA İLK ORGAN BAĞIŞI

Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen ilk organ bağışı ve organ nakli koordinasyonu başarıyla tamamlandı. Hastanın bağışlanan organları, nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.

Yetkililer, bağışçıyı rahmetle anarken, sürece katkı sunan Lüleburgaz Devlet Hastanesi personeline ve İstanbul Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi’nden gelen nakil ekiplerine teşekkür etti.