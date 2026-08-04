Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, markanın şehir hayatına uyumlu yapısı ve tam hibrit motoruyla öne çıkan 2025 model LBX modeli, sınırlı sayıda araç için 2 milyon 810 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor.
Lüks SUV isteyenlere fırsat: Lexus fiyatlarını güncelledi
Lexus, ağustos ayı sonuna kadar geçerli özel fiyat seçenekleriyle sınırlı sayıdaki premium modellerini showroomlarda satışa sunuyor.Kaynak: AA
Markanın lüks anlayışını geniş kitlelere ulaştıran kompakt SUV temsilcisi LBX; dinamik sürüş yapısı, verimli tam hibrit sistemi, yüksek malzeme kalitesi ve Japon misafirperverlik felsefesi Omotenashi'ye dayanan detaylarıyla dikkat çekiyor.
Modern çizgileri, üst seviye kabin mimarisi ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle dikkat çeken model, şehir içi sürüşlerde konforu ön plana çıkarıyor.
Yeni nesil 1,5 litrelik tam hibrit motorla donatılan LBX, 136 beygir güç üretiyor. 100 kilometrede ortalama 4,4 litrelik yakıt tüketimiyle tasarruf sağlayan araç; kompakt boyutları, kıvrak sürüş kabiliyeti ve 332 litrelik bagaj kapasitesiyle günlük kullanım gereksinimlerini karşılıyor.
Lexus, daha fazla alan ve yüksek performans isteyen kullanıcılar için RX Performance Hybrid seçeneğinde de avantajlı koşullar sunuyor. RX, güçlü hibrit yapısı, sürüş konforu ve güvenlik teknolojileriyle lüks SUV deneyimini üst noktaya taşıyor.
Modelde yer alan 2,4 litrelik turbo destekli hibrit motor ve DIRECT4 akıllı dört çeker sistemi, her türlü yol şartında yüksek performans vaat ediyor.
Toplamda 371 beygir güç üreten araç; seri ivmelenmesi, dengeli sürüşü ve Lexus'a özgü sessiz kabin yapısıyla segmentinde fark yaratıyor.
Performans odaklı SUV segmentinde yer alan 2025 model RX Performance Hybrid yine kısıtlı stoklarla 9 milyon 780 bin TL'lik başlangıç etiketiyle satışa sunuluyor.
Lexus, daha fazla alan ve yüksek performans isteyen kullanıcılar için RX Performance Hybrid seçeneğinde de avantajlı koşullar sunuyor. RX, güçlü hibrit yapısı, sürüş konforu ve güvenlik teknolojileriyle lüks SUV deneyimini üst noktaya taşıyor.
Modelde yer alan 2,4 litrelik turbo destekli hibrit motor ve DIRECT4 akıllı dört çeker sistemi, her türlü yol şartında yüksek performans vaat ediyor.
Toplamda 371 beygir güç üreten araç; seri ivmelenmesi, dengeli sürüşü ve Lexus'a özgü sessiz kabin yapısıyla segmentinde fark yaratıyor.
Ayrıca 2026 model yılına ait Lexus araçları için de yetkili satıcılarda müşterilere özel fırsatlar sağlanıyor.
Kampanya kapsamındaki avantajlı modeller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya'daki Lexus showroomlarında tüketicilerin beğenisine sunuluyor.