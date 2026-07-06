Lüks hediyeler başlarına iş açtı: FIFA’dan flaş karar

Dünya Kupası öncesi dikkat çeken hediye
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Ekvador ile karşılaşmaya hazırlanan Meksika Milli Takımı, maç öncesinde ilginç bir sürprizle karşılaştı.
Dünya Kupası öncesi dikkat çeken hediye
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Ekvador ile karşılaşmaya hazırlanan Meksika Milli Takımı, maç öncesinde ilginç bir sürprizle karşılaştı.
ABD’li sosyal medya fenomeni Stevewilldoit, takımın tüm futbolcu ve personeline lüks Rolex saat hediye etti.
Hediyelerin değeri 1 milyon doları buldu
NTV’nin haberine göre, asıl adı Stephen Deleonardis olan fenomenin dağıttığı saatlerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu belirtildi.
“Üzerinize 2 milyon dolar bahis yaptım”
Futbolcuların hediyenin nedenini sorması üzerine Stevewilldoit, “Meksika’da yaşıyorum ve yarın sizin üzerinize 2 milyon dolar bahis oynadım. Bu yüzden her şey bedava.” ifadelerini kullandı.
Meksika’dan anlamlı karşılık
Hediyelerin ardından Meksikalı futbolcular, sosyal medya fenomenini omuzlarına alarak kutladı. Takım ayrıca arkasında “Steve” yazan Meksika Milli Takımı formasını da hediye etti.
Sahada hedefe ulaştılar
Meksika, 1 Temmuz’da oynanan karşılaşmada Ekvador’u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Ancak son 16 turunda İngiltere’ye 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
FIFA kuralları devreye girdi
Karşılaşmaların ardından Meksika Milli Takımı futbolcularının, kendilerine verilen milyon dolarlık Rolex saatleri FIFA’nın etik ve hediye kuralları kapsamında iade etmek zorunda kaldığı öğrenildi.
Olay dünya basınında gündem oldu
Lüks saat krizi kısa sürede uluslararası spor kamuoyunun gündemine otururken, sosyal medyada da milyonlarca kez paylaşıldı.