Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Lüks hediyeler başlarına iş açtı: FIFA’dan flaş karar

Lüks hediyeler başlarına iş açtı: FIFA’dan flaş karar

ABD’li fenomen Stevewilldoit’in Meksika Milli Takımı’na hediye ettiği toplam değeri 1 milyon doları bulan lüks Rolex saatler, FIFA kuralları nedeniyle iade edildi.

Kaynak: Diğer
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Lüks hediyeler başlarına iş açtı: FIFA’dan flaş karar - Resim: 1

Dünya Kupası öncesi dikkat çeken hediye

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Ekvador ile karşılaşmaya hazırlanan Meksika Milli Takımı, maç öncesinde ilginç bir sürprizle karşılaştı.

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Lüks hediyeler başlarına iş açtı: FIFA’dan flaş karar - Resim: 2

ABD’li sosyal medya fenomeni Stevewilldoit, takımın tüm futbolcu ve personeline lüks Rolex saat hediye etti.

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Lüks hediyeler başlarına iş açtı: FIFA’dan flaş karar - Resim: 3

Hediyelerin değeri 1 milyon doları buldu

NTV’nin haberine göre, asıl adı Stephen Deleonardis olan fenomenin dağıttığı saatlerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu belirtildi.

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Lüks hediyeler başlarına iş açtı: FIFA’dan flaş karar - Resim: 4

“Üzerinize 2 milyon dolar bahis yaptım”

Futbolcuların hediyenin nedenini sorması üzerine Stevewilldoit, “Meksika’da yaşıyorum ve yarın sizin üzerinize 2 milyon dolar bahis oynadım. Bu yüzden her şey bedava.” ifadelerini kullandı.

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Lüks hediyeler başlarına iş açtı: FIFA’dan flaş karar - Resim: 5

Meksika’dan anlamlı karşılık

Hediyelerin ardından Meksikalı futbolcular, sosyal medya fenomenini omuzlarına alarak kutladı. Takım ayrıca arkasında “Steve” yazan Meksika Milli Takımı formasını da hediye etti.

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Lüks hediyeler başlarına iş açtı: FIFA’dan flaş karar - Resim: 6

Sahada hedefe ulaştılar

Meksika, 1 Temmuz’da oynanan karşılaşmada Ekvador’u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Ancak son 16 turunda İngiltere’ye 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Lüks hediyeler başlarına iş açtı: FIFA’dan flaş karar - Resim: 7

FIFA kuralları devreye girdi

Karşılaşmaların ardından Meksika Milli Takımı futbolcularının, kendilerine verilen milyon dolarlık Rolex saatleri FIFA’nın etik ve hediye kuralları kapsamında iade etmek zorunda kaldığı öğrenildi.

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Lüks hediyeler başlarına iş açtı: FIFA’dan flaş karar - Resim: 8

Olay dünya basınında gündem oldu

Lüks saat krizi kısa sürede uluslararası spor kamuoyunun gündemine otururken, sosyal medyada da milyonlarca kez paylaşıldı.

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