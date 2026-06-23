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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle vergi kaybına yol açtığı öne sürülen bir şebekeye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şirkete el konuldu. Ayrıca 10 şirkete kayyum atanması seçeneğinin de değerlendirildiği öğrenildi.

İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde’de gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları soruşturma dosyasına yansıdı.

Dosyada iş insanı Veysel Baday’ın "örgüt lideri" olarak yer aldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Veysel Baday’a ait Baday Grup ve bağlı şirketlerin yıllık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatında sahte fatura düzenleme ve hayali ihracat yöntemleriyle ÖTV ve KDV kaçırdığı tespit edildi.

İŞ İNSANI VEYSEL BADAY ÖRGÜT LİDERİ OLARAK YER ALDI

Soruşturma kapsamında hazırlanan örgüt şemasında, BDY Group Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Baday "örgüt lideri" olarak gösterildi.

Sevda Baday ve Hasan Burak Güleş’in örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı değerlendirilirken, Kasım Baday, Şeyhmus Baday, Mehmet Emin Baday, Serdar Asar, Mustafa Koca ve Yakup Köroğlu’nun örgüt yöneticisi, diğer şüphelilerin ise örgüt üyesi olarak faaliyet gösterdikleri belirtildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı iddialarla ilgili yürütülen soruşturmanın yetkisizlik kararı verilerek 29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’a gönderildiği, iki soruşturma dosyasının ise 21 Mayıs 2026 tarihinde birleştirildiği öğrenildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre, şüpheli şirketler ve kişiler hakkında 19 Mart 2024 tarihinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde LPG kaçakçılığı yapıldığı yönünde tutanak tutulduğu belirtildi. Ardından hazırlanan 20 Mart 2024 tarihli bilirkişi raporunda da gümrüklü sahada LPG kaçakçılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi.