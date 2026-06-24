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Kaynak: ANKA

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı Pakistan’da ağırladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ziyareti sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şerif, görüşmenin İslamabad Mutabakatı’nın imzalanması ve Burgenstock’ta yapılan ilk teknik turun ardından gerçekleşen ilk buluşma olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Pakistan Başbakan Yardımcısı Ishaq Dar, Mareşal Syed Asim Munir, üst düzey kabine üyeleri ve hükümet yetkililerinin de katıldığını aktaran Şerif, görüşmelerin sıcak ve samimi bir atmosferde yapıldığını kaydetti.

Şerif, görüşmede bölgesel barışa olan ortak bağlılığın ve çözülmemiş meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla ele alınmasının öneminin yeniden teyit edildiğini ifade etti.

Pakistan ile İran arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve karşılıklı çıkar alanlarının tamamında iş birliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kalındığını belirten Şerif, İran liderliğine Pakistan’a duyduğu güven için teşekkür etti.

Şerif, Pakistan’ın iki ülkenin ve bölgenin barışı, ilerlemesi ve refahı için İran ile yakın iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduğunu bildirdi.