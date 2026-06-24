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Atletico Madrid ile yıldız golcüsü Julian Alvarez arasındaki gerilim büyüyor. Arjantin Milli Takımı'nın Avusturya ile oynadığı Dünya Kupası maçının ardından transfer isteğini kamuoyuna açıklayan Alvarez'e kulübünden sert yanıt geldi.

Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil Marin, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada hem oyuncunun sözlerini eleştirdi hem de Barcelona'yı FIFA'ya şikayet edeceklerini duyurdu.

'ONU SATMAK İSTEMEDİĞİMİZİ ÇOK İYİ BİLİYOR'

Dünya Kupası'nda Arjantin forması giyen Julián Álvarez, Avusturya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Transfer herkes için en iyisi. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere tepki gösteren Gil Marin, "Julian'ın açıklamalarından dolayı üzgünüm. Bunun zamanı değildi. O gün Messi'nin günüydü, Arjantin'in günüydü. Julian'ın değil." dedi.

Atletico'nun tavrının net olduğunu belirten İspanyol yönetici, "Kendisi pozisyonumuzu çok iyi biliyor. Atletico Madrid oyuncunun haklarını satmak istemiyor. O harika bir futbolcu ve bizimle olmasından gurur duyuyoruz." diye konuştu.

BARCELONA FIFA'YA ŞİKAYET EDİLECEK

Gil Marin, Barcelona'nın Alvarez ile sözleşmesi devam ederken görüşmeler yaptığını öne sürerek FIFA'ya resmi şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Marin, "Görevimiz Atletico Madrid'in çıkarlarını korumak. Bu nedenle Barcelona hakkında FIFA'ya şikayette bulunacağız" ifadelerini kullandı.

FIFA kurallarına göre kulüplerin, sözleşmesi devam eden ve koruma süresi içinde bulunan futbolcularla izinsiz görüşmesi yasak kabul ediliyor.

'BİZE SAYGISIZLIK EDİYORLAR'

Barcelona'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Gil Marin, "Barcelona bize saygısızlık ediyor. Bizi zayıf ya da aptal sanıyorlar. Ama aslında tüm dünyaya kendi karakterlerini gösteriyorlar" dedi.

500 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ BULUNUYOR

2024 yılında Manchester City'den Atletico Madrid'e transfer olan Julian Alvarez'in kulübüyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Madrid ekibi oyuncunun satışına sıcak bakmazken, Arjantinli yıldızın sözleşmesinde 500 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.