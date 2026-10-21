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Kaynak: Haber Merkezi

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi Müdürü Christophe Leribault, Le Figaro gazetesine verdiği açıklamada, dünyanın en tanınmış müzelerinden birinin karşı karşıya olduğu sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KORUMA TEDBİRLERİ DEVREYE ALINDI

Müzenin yönetimini 25 Şubat tarihinde devralan Leribault, yapının güvenliği için acil inşaat çalışmalarının devam ettiğini, yeni güvenlik kameraları ve koruma tedbirlerinin devreye alındığını, çevredeki korkulukların da yenilendiğini ifade etti.

Geçen sene soygunun gerçekleştiği galeride yer alan diğer mücevherlerin, uygun vitrinler belirlenene kadar sergiden kaldırıldığını ifade eden Leribault, Avrupa müzelerinde yükselen soygunlara karşı bazı değerli eserlerin de güvenli alanlara taşındığını belirtti.

Müzenin iklim ve siber güvenlik riskleriyle de karşı karşıya olduğunu belirten müdür, yaz aylarında aşırı sıcaklar sebebiyle ziyaretçi sayısında yüzde 8 düşüş yaşandığını ifade etti.

ALTYAPI VE KALABALIK SORUNLARI

Leribault, müzenin ekipmanlarının, altyapısının ve binasının yıprandığına vurgu yaparak yürüyen merdivenler, aydınlatma sistemleri, tavan ve klima ünitelerinde onarımların başladığını ifade etti. Yaklaşık 9 milyon ziyaretçiyi ağırlayan müzenin mevcut giriş düzeninin yetersiz kaldığını ifade eden müdür, ziyaretçilerin tamamının piramit girişinden geçirilemediğine dikkat çekti.

Müzenin hem fiziksel koşullarının kötüleştiğini hem de aşırı kalabalıkla karşı karşıya olduğunu belirten Leribault, giriş ücretlerinin makul ölçüde artırılması seçeneğini de dışlamadıklarını ifade etti.

“LOUVRE’UN YENİ RÖNESANSI” PLANI

Kapsamlı yenileme planının 15 seneye kadar devam edebileceğini belirten Leribault, 2027 senesindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra göreve gelecek hükümetin projeye izin vermesi gerektiğini söyledi.

MÜZENİN KAPILARI HALKA KAPANABİLİR

Müzenin onarılması, çağdaş ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi ve dönüştürülmesinin önemine dikkat çeken Leribault, aksi durumda kurumun saygınlığını kaybederek kapılarını halka kapatabileceği uyarısında bulundu.

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi, 19 Ekim 2025 tarihinde dört kişinin yaptığı ve yedi dakika süren soygunla dünya gündemine gelmişti. Meydana gelen olayda tarihi değere sahip sekiz mücevher çalınmış, şüpheliler yaklaşık iki hafta sonra yakalanmış, ancak çalınan mücevherler bulunamamıştı.