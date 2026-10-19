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Kaynak: Haber Merkezi

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin, öğrenci eylemi sebebiyle ziyarete kapalı olduğu duyuruldu.

Louvre Müzesi, sabah saatlerinde kurumun önünde gerçekleştirilen eylem ile ilgili sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

'YAŞATILAN RAHATSIZLIKTAN ÖTÜRÜ ÖZÜR DİLERİZ'

Gerçekleştirilen açıklamada, öğrenci eylemi sebebiyle müzenin halihazırda kapalı olduğu ifade edilerek, "Yaşatılan rahatsızlıktan ötürü özür dileriz” sözleri sarf edildi.

Eylem ile ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, aralarında sendika yeleği giyen kişilerin de bulunduğu eylemcilerin, müzenin güvenlik personelini aşarak piramit şeklindeki ana girişinin önünde toplandığı ifade ediliyor.

"Elysee'yi eğitmek için daha fazla tarih öğretmeni istiyoruz" ve "365 gün kemer sıkma (politikası)" yazılı pankartlar taşıyan eylemcilerin, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve polisi bizimle savaşıyor fakat ülkeyi abluka altına almaya kararlıyız" sloganları attığı anlar görüntülere yansıdı.

Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için 17 Eylül tarihinden beri düzenlediği eylemlerde 1000'i aşkın kişi yaralandı. Eylemler kapsamında, 6 bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı.